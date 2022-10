Va a prendere il nonno in ospedale ma lo investe in retromarcia E' successo davanti al Maria Santissima Addolorata di Eboli

Dramma sfiorato davanti all'ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli. Un giovane, recatosi all'ospedale per dare un passaggio a casa al nonno, lo avrebbe inavvertitamente travolto con il suo furgoncino.

Non avendo visto l'anziano in un primo momento era andato oltre, poi riconoscendolo stava facendo marcia indietro nel piazzale, proprio in quel momento lo ha investito. Immediati i soccorsi, il pensionato è stato trasferito nel Pronto Soccorso per le cure del caso, fortunatamente non ha riportato ferite gravi.