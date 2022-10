Auto incendiate ai politici di San Marzano, summit tra sindaca e prefetto Zuottolo: "Lo Stato è al nostro fianco. La violenza non vincerà"

Auto incendiate agli amministratori di San Marzano sul Sarno. Un “Segnale inquietante” su cui far chiarezza per la sindaca Carmela Zuottolo che, questa mattina, è stata ricevuta in Prefettura a Salerno dal comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico, presieduto da sua eccellenza Francesco Russo alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine. All'incontro, oltre a sindaco e prefetto, erano presenti anche il comandante della polizia locale, Gennaro Perulli, ed il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Marco Iaquinandi.

"Due casi in 13 giorni: qualcosa senza precedenti a San Marzano sul Sarno. - ha commentato la fascia tricolore, ribadendo - Noi abbiamo fiducia nelle forze dell'ordine e andiamo avanti per la nostra strada. La mia amministrazione comunale continuerà a lavorare per il bene della comunità senza farsi intimorire da nessuno. Non abbiamo paura. Ringrazio tutti i sindaci e gli amministratori locali che in queste ore ci hanno dimostrato la propria vicinanza. All'assessore Angela Calabrese, come per Pasquale Alfano, va il mio abbraccio più grande. Non dobbiamo mollare. Non lo dobbiamo fare per la nostra gente".

In meno di due settimane sono stati due i politici presi di mira. Un primo incendio ha riguardato l’auto del presidente del consiglio comunale Pasquale Alfano, il secondo episodio, invece, la vettura dell'assessore Calabrese. Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.



"Come la sindaca penso che in questo momento necessario compattarci e andare avanti", ha detto l'assessore Angela Calabrese. "Ho fiducia nella magistratura, sicura che da queste due vicende emergerà la verità. Noi, però, come amministrazione comunale continueremo a lavorare senza sosta per San Marzano sul Sarno".

La riunione è stata un’occasione per ribadire la vicinanza dello Stato, come ha confermato anche la sindaca al termine dell'incontro, ma anche l’opportunità di chiedere un incremento dei controlli sul suo territorio per tranquillizzare i cittadini alla luce dei due attentati incendiari.

Nel summit è stato fatto il punto della situazione su quanto accaduto, con le parti che hanno dimostrato di voler fare squadra contro questi episodi definiti allarmanti.

"Dal prefetto di Salerno ha ricevuto rassicurazioni su maggiori controlli in città da parte delle forze dell'ordine - ha detto la sindaca -. Le indagini vanno avanti e abbiamo fiducia nella magistratura e negli inquirenti, ma ci fa piacere la vicinanza dello Stato in questo momento come ci ha garantito il prefetto Russo. Personalmente, ribadisco che l'amministrazione comunale di San Marzano sul Sarno andrà avanti per la sua strada, perseguendo gli interessi di tutta la comunità. Non ci faremo intimorire".