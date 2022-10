Non si fermano i raid incendiari in città: in fiamme due scuolabus a San Marzano La sindaca Zuottolo: Gli inquirenti facciano presto. Scendiamo in piazza per dire no all'illegalità

Condividi









di Federica Inverso

Ancora un rogo in città: a fuoco due minivan di un imprenditore. E' il terzo episodio in poco meno di un mese. La fascia tricolore lancia l'allarme: "Contro questa scia di odio criminale bisogna schierarsi in prima linea"