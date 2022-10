Incidente di caccia nel Cilento: ferito un uomo scambiato per un cinghiale E' accaduto a Stella Cilento, sul caso indagano i carabinieri

Un uomo sarebbe stato ferito ieri pomeriggio durante un incidente di caccia nel cuore del Cilento. L'episodio sarebbe venuto, ieri, a Stella Cilento. La persona ferita, originaria del centro cilentano, è ricoverata in ospedale a Vallo della Lucania per una ferita con arma da fuoco. Sul caso stanno indagano i carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal tenente colonnello Sante Picchi.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava raccogliendo dei funghi quando sarebbe stato colpito da un proiettile esploso da un cacciatore, che potrebbe averlo scambiato per un cinghiale. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasferito in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i militari dell'Arma, ci sono ancora diversi aspetti da chiarire.

Il precedente

Non è il primo caso nel Cilento. Nella scorsa primavera, a Montecorice, un uomo del posto scambiò la moglie per un cinghiale nell'orto davanti casa e la ferì, fortunatamente anche in questo caso non grave.