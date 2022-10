Morte Serena Salvati e Michele Ambrosino: 22enne indagato per omicidio stradale In queste ore l'autopsia sulle salme dei due giovani cugini di Castel San Giorgio

Un 22enne della Valle dell'Irno è indagato per omicidio stradale. Era alla guida della vettura che si è scontrata con l'auto dei due cugini Michele Ambrosino e Serena Salvati, morti a causa delle ferite riportate nell'impatto.

Le indagini della Procura di Nocera Inferiore

La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un’inchiesta sul drammatico incidente stradale avvenuto all’alba di giovedì scorso al bivio Torello Campomanfoli, al confine tra Castel San Giorgio e Siano. A scontrarsi l'auto con a bordo le due vittime e la vettura guidata dal 22enne ora indagato per omicidio stradale. Con lui c'era un amico. Entrambi hanno riportato solo lievi ferite a seguito del violento scontro. Si tratta si un atto dovuto per permettere al ragazzo di nominare un perito ai fini degli esami irripetibili. In queste ore infatti si terranno all’obitorio dell’ospedale Fucito di Mercato San Severino le autopsie sulle salme dei due cugini, la 20enne Serena Salvati e il cugino 22enne Michele Ambrosino. Quest'ultimo è morto il giorno dopo l'incidente, all’ospedale di Nocera Inferiore. Il sinistro si era verificato invece all'alba di giovedì.

La ricostruzione dell'incidente

Da una prima ricostruzione dell'incidente pare che il 22enne indagato abbia tagliato la strada all'auto guidata dal cugino di Serena, che poi si è scontrata con violenza contro un palo della pubblica illuminazione. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due giovani.