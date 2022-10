Incidente a Castel San Giorgio: Serena Salvati muore a 20 anni Un altro giovane lotta per la vita all'Umberto I, il dolore della sindaca Lanzara

La comunità di Castel San Giorgio è sotto choc per la morte di Serena Salvati, la ventenne che ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale. La giovane, originaria della frazione di Castelluccio, ha riportato ferite gravissime che ne hanno provocato il decesso. Un altro giovane di Castel San Giorgio che era in macchina con Serena è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 3, all'altezza del bivio Torello-Campomanfoli, lungo la strada che collega Castel San Giorgio con Siano. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due vetture. Ancora da ricostruire la dinamica della tragedia, sulla quale sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, agli ordini del comandante Carlo Santarpia. I militari, attraverso i rilievi tecnici effettuati sul luogo dell'incidente, proveranno a ricostruire cosa sia accaduto ed appurare eventuali responsabilità. Intanto a Castel San Giorgio nessuno riesce a capacitarsi di quanto accaduto.

Il messaggio della sindaca Lanzara

La sindaca Paola Lanzara ha espresso il cordoglio dell'intera comunità, proclamando il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

È un giorno triste per Castel San Giorgio. Quando muore un giovane la nostra comunità diventa improvvisamente più povera e più sola. Con grande dolore abbiamo appreso, nel cuore della notte, della scomparsa della nostra cara Serena. Una giovane vita spezzata nel fiore degli anni, una ragazza gioiosa, sorridente, amata da tutti. Cara Serena, da lassù veglia sui tuoi cari genitori, non abbiamo parole per lenire l'enorme dolore dei tuoi familiari, della tua amata sorella, dei tuoi tanti amici. Ci stringiamo forte a chi, in queste ore, sta percorrendo questo calvario. Solo la fede può sorreggerci, sicuri di un disegno più grande che Dio aveva per te e che noi, purtroppo, oggi non possiamo decifrare.

Da oggi il paradiso ha un nuovo angelo bellissimo, In queste ore stiamo predisponendo la proclamazione del lutto cittadino. Tutta Castel San Giorgio piange la cara Serena.

Che possa riposare in pace.