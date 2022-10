Uniti nell'ultimo viaggio: l'addio a Michele e Serena, "Sarete sempre con noi" Un tragico destino ha unito i due cugini: il cielo di Castel San Giorgio si tinge di rosa e celeste

Un fiume di persone e un fiume di lacrime. Un grande dolore che accomuna intere comunità. In una chiesa gremita di persone si sono celebrati, oggi pomeriggio, i funerali di Serena e Michele, rimasti vittime di un tragico incidente stradale, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, all’altezza del bivio Torello-Campomanfoli, e deceduti a distanza di poche ore.

Un tragico destino ha unito i due cugini, di appena 19 e 20 anni. L'ennesima tragedia sulla strada ha spezzato la vita dei due giovanissimi, infrangendo sogni e progetti, lasciando solo dolore.

Il cielo sopra la chiesa di San Biagio Lanzara si è tinto di rosa e celeste con fumogeni e palloncini, e nell'abbraccio commosso dei tanti presenti, stretti al dolore della famiglia, le loro iniziali sono state liberate in aria.

A portare le due bare bianche, giunte direttamente dalla Casa del Commiato del cavaliere Antonio Guariglia in via Sal Leonardo a Salerno, sono stati gli amici di sempre con indosso una maglia che recitava: "Sarete sempre con noi". Lo stesso messaggio è stato stampato sui grandi striscioni che hanno atteso i feretri all'esterno della parrocchia.

Il cordoglio del presidente della provincia Michele Strianese

A partecipare al lutto anche il presidente della provincia di Salerno e sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese:

"Tante volte le nostre comunità hanno sofferto il dolore per giovani vite spezzate troppo prematuramente, spesso a seguito di incidenti stradali. Rimaniamo attoniti di fronte a queste tragedie. Con la speranza che non ce ne siano mai più.

Riposino in pace Serena e Michele. Sentite condoglianze anche alla Sindaca Paola Lanzara ed a tutta l' Amministrazione Comunale".

Serrande abbassate e lutto cittadino, la sindaca Lanzara: "E' il giorno del dolore"

Un giorno di preghiera e lutto per la comunità di Castel San Giorgio. La sindaca Lanzara ha voluto manifestare vicinanza alle famiglie Salvati e Ambrosino proclamando il lutto cittadino. Serrande abbassate, attività chiuse e bandiere a mezz'asta in città.

"È il giorno dell'ultimo viaggio dei nostri Serena e Michele, due ragazzi strappati troppo presto alla vita, due giovani esistenze interrotte nel fiore degli anni da un destino crudele e inaccettabile. La tragica notizia della prematura scomparsa di Serena Salvati e Michele Ambrosino ha suscitato sentimenti di angoscia nell’intera comunità di Castel San Giorgio e di vicinanza alle famiglie colpite da una così drammatica perdita, la proclamazione del lutto cittadino è il modo in cui la nostra amministrazione comunale intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio dolore e quello dell’intera comunità per questo tragico evento", scrive la sindaca Lanzara.

"Sopraffatti dal dolore ci stringiamo in un caloroso abbraccio alle famiglie. Non siete soli, non vi lasceremo soli. Serena e Michele sono diventati in questi giorni drammatici e strazianti figli di tutti noi. I loro sorrisi, la loro spensieratezza, la loro voglia di vivere resteranno un monito per tutti noi, per tutti i giovani, nella speranza che tragedie simili non debbano colpire mai più nessuna famiglia. Serena e Michele riposate in pace e da lassù vegliate sui vostri cari e su tutti noi".

Il dolore della fascia tricolore e l'amministrazione comunale tutta.

Dolore anche a Roccapiemonte

In segno di solidarietà e vicinanza verso le famiglie Salvati e Ambrosino, legate da anni alla comunità di Roccapiemonte, nella giornata di oggi le bandiere del Comune sono state poste a mezz'asta. Inoltre, l'Amministrazione Comunale ha deciso di annullare l'evento "Aspettando Halloween" che doveva tenersi questa mattina in Piazza Aldo Moro. L'appuntamento è rinviato a domenica 6 novembre.