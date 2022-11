Maltempo nel Salernitano: si contano i primi danni, strade e sottopassi allagati I principali disagi nella Valle dell'Irno: un'auto è rimasta bloccata, sommersa dall'acqua

Una nuova ondata di maltempo sta interessando la provincia di Salerno. Diversi gli interventi della protezione civile, le situazioni più critiche, però, si registrano nei comuni della provincia e, in particolare, nella Valle dell'Irno, sul territorio di Mercato San Severino.

Completamente allagato il sottopasso di Via Faraldo, al confine tra Fisciano e Mercato San Severino. Si è reso necessario interrompere temporaneamente il transito. Diverse auto, come segnalato da alcuni cittadini, sono state indirizzate verso percorsi alternativi. Un'auto è rimasta bloccata nel sottopassaggio a causa dell'acqua molto alta. L'uomo, come si vede dalla foto pubblicata dall'Epi di Mercato San Severino, è stato tratto in salvo dai soccorritori che si trovavano già in zona.

Le segnalazioni

Non solo, da alcuni residenti giungono le immagini di veri e propri fiumi di fango in strada. "Anche Curteri è allagato", aggiungono alcuni cittadini. "L'acqua ha incominciato ad entrare dagli sportelli", denuncia una donna. Seri problemi si registrano anche nella frazione di Sant'Angelo dove il fiume è esondato ed ha allagato le strade della città. Sul posto si trovano vigili del fuoco, volontari della protezione civile ed il sindaco Antonio Somma che sta coordinando le operazioni.

Unanime l'appello: "Prestare la massima Attenzione".

La denuncia via social

"Se vi trovate nella valle dell’Irno vi consiglio di non uscire di casa, la situazione è disastrosa. - denuncia una cittadina tramite la sua pagina facebook - Strade che sembrano fiumi in piena, automobili paralizzate, serio rischio di essere trascinati via se la vostra macchina è piccolina. L autostrada x Salerno, inoltre è completamente bloccata".

Disagi anche negli altri comuni

L'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Campania non risparmia Salerno: il forte vento di Scirocco ha provocato la prima mareggiata della stagione autunnale. Disagi per i collegamenti via mare per la Costiera Amalfitana: fino a ieri le compagnie di navigazione continuavano a fare la spola visto il protrarsi della bella stagione.

Ma, come spesso accade a Salerno, a destare preoccupazione è soprattutto il vento forte: spezzati i rami degli alberi sul Lungomare e problemi in diverse zone della città.

Seri problemi si registrano anche nell'Agro Nocerino Sarnese dove sono in corso numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno.

Situazione drammatica sul raccordo Salerno Avellino dove le auto sono immerse in vere e proprie piscine e gli automobilisti bloccati all'interno delle vetture.

Filippo Notari

Giovanbattista Lanzilli

Federica Inverso