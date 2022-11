Maltempo nel Salernitano: a Roccapiemonte evacuati 35 anziani con il gommone Erano ospiti di una casa di riposo, ora sono stati trasferiti in una scuola di via Ferrentino

Trentacinque anziani sono stati evacuati da una casa di riposo nel comune di Roccapiemonte. L'intervento, effettuato dai vigili del fuoco, si è reso necessario a seguito degli allagamenti che hanno interessato l'area circostante. Non essendoci più le condizioni di sicurezza, si è deciso di trasferire gli ospiti della struttura nella scuola elementare di via Ferrentino. Le operazioni sono state effettuate dai caschi rossi, costretti ad utilizzare un gommone per raggiungere la casa di riposo e trasferire gli anziani. Inizialmente si era pensato d'intervenire con un elicottero ma, a seguito di un'analisi più approfondita, si è optato per l'utilizzo dei gommoni.

La situazione è precipitata nella tarda mattinata, a seguito della bomba d'acqua che ha colpito la Valle dell'Irno e l'Agro Nocerino Sarnese: le strade di Roccapiemonte sono state letteralmente invase dalle tracimazioni avvenute nei comuni limitrofi di Castel San Giorgio e Mercato San Severino. La situazione, anche dopo l'evacuazione, resta costantemente monitorata: i tecnici comunali sono al lavoro per verificare lo stato dei luoghi sull'intero territorio comunale e le attività sono coordinate sul campo dal vicesindaco Roberto Fabbricatore.