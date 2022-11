Precipita da un muro nel Cilento: 37enne ricoverato in ospedale L'incidente è avvenuto nel borgo di Alfano

Paura per un 37enne caduto, ieri sera, da un muro di 9 metri di altezza in località Timpone, nel comune di Alfano. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane è precipitato, riportando ferite al braccio e alla gamba.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Laurito e i vigili del fuoco di Vallo della Lucania. Sono stati proprio i caschi rossi a recuperare il 37enne, anche grazie all’aiuto dei tanti volontari del posto. Il giovane è stato poi trasferito in ambulanza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Resta da ricostruire, tuttavia, l'esatta dinamica dell'incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi.