Roccapiemonte fa i conti con fango e detriti, i cittadini: si intervenga prima Continuano le operazioni di messa in sicurezza dopo l'esondazione della Solofrana

A Roccapiemonte si contano i danni dell'ondata di maltempo che si è abbattuta su tutta la provincia e in particolar modo nella Valle dell'Irno. Il deflusso delle acque del fiume Solofrana, esondato ieri pomeriggio, ha lasciato fango e detriti su parte del Comune.

I danni sul territorio di Roccapiemonte

Case allagate, un metro d'acqua è entrato nei primi piani delle abitazioni. Ad avere la peggio la frazione Casali San Potito. Al lavoro senza sosta le idrovore, diverse le famiglie evacuate. Si cerca di recuperare quanto si può. In azione gli uomini della protezione civile, i vigili del fuoco e i forestali. Chiusa la circolazione nelle arterie interessate dagli interventi di messa in sicurezza. I residenti sono esasperati. E' una situazione che si ripete spesso, quando il fiume si ingrossa e rompe gli argini.

Trasferiti gli anziani evacuati dalla casa di riposo

I 34 anziani evacuati da una struttura residenziale di Roccapiemonte, ospitati questa notte in una scuola, in queste ore saranno trasferiti nella struttura riabilitativa Villa Silvia che ha messo a disposizione un'area da poco ristrutturata. Sul posto il sindaco Carmine Pagano che chiede maggiore attenzione degli enti preposti alla pulizia dei fiumi del territorio: “Sono stato anche al ministero dell'Ambiente ma nulla si muove – spiega il primo cittadino – poi dobbiamo attendere simili episodi che fortunatamente non hanno causato vittime o feriti ma tanti danni”.