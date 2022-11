Ordigno bellico rinvenuto in un fondo agricolo a Morigerati Domani la riunione in Prefettura per organizzare le operazioni relative al brillamento

Un ordigno bellico inesploso è stato rinvenuto in un terreno agricolo a Morigerati, in Cilento. La scoperta, in realtà, era avvenuta già nelle scorse settimane in località Sciarapotamo, nella frazione Sicilì, lontano dal centro abitato.

La zona è stata interdetta e messa in sicurezza.

Domani il tavolo in Prefettura per stabilire le modalità di azione

Si terrà domani, presso la Prefettura di Salerno, un incontro per stabilire un piano per le operazioni di brillamento dell’ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale rinvenuto nel piccolo comune del basso Cilento. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno posto l’area in questione sotto sequestro.