Ragazza denunciata per truffa telefonica ai danni di un agricoltore di Ascea A finire nei guai una 26enne napoletana che, con lo stesso metodo, aveva raggirato altre 30 persone

Aveva messo in atto una truffa telefonica, lo scorso luglio, ai danni di un agricoltore di Ascea. Per questo motivo, i carabinieri della stazione di Marina di Ascea hanno denunciato in stato di liberta` una 26enne di Napoli.

I fatti

La ragazza, spacciandosi per consulente assicurativo, si era fatta accreditare dalla vittima, su un conto corrente estero online, circa 300 € con la falsa promessa di sottoscrivere una vantaggiosa polizza assicurativa. Le indagini, avviate a seguito della denuncia presentata dalla vittima, hanno consentito di accertare che, con lo stesso metodo, la donna aveva raggirato anche altre 30 persone.

Il monito

E` importante valutare con la massima attenzione ogni richiesta telefonica di denaro da parte di sconosciuti e, nei casi dubbi, rivolgersi sempre ai carabinieri.