Omicidio di Capaccio: scarcerata la 16enne, si trova in comunità L'avvocato ha smentito che sia incinta, domani i funerali della 76enne

E' stata scarcerata, nonostante la conferma del fermo, e ha lasciato il penitenziario minorile di Nisida per essere condotta in una comunità protetta la 16enne di Capaccio Paestum, accusata di aver ucciso la nonna 76enne lunedì sera.

Smentita la gravidanza confermata però dal fidanzatino

La 16enne ha reso dichiarazioni spontanee nel tribunale per i Minorenni di Salerno nel corso dell'udienza di convalida del fermo. Avrebbe raccontato di essere stata aggredita dall'anziana. Lei stessa ha riportato diverse ferite nella colluttazione. La ragazza ha ricostruito davanti al giudice quanto accaduto lunedì scorso in via delle Tavernelle, come chiarisce il suo legale Antonello Natale. Intanto domani alle 10 a Capaccio Paestum si terranno i funerali della nonna. La comunità di Capaccio Paestum si stringe al dolore della famiglia.