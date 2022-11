Cacciatore scambiato per cinghiale ucciso nel Cilento L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio a Vallo della Lucania

Dramma nel Cilento, oggi pomeriggio, durante una battuta di caccia. Un cacciatore di Castelnuovo Cilento, Giuseppe Lambiase, è infatti deceduto dopo essere stato colpito da un proiettile partito da un fucile da caccia. Inutili i soccorsi. L'uomo è stata scambiato per un cinghiale da un amico con cui era uscito per la battuta di caccia. L'incidente è avvenuto in località Montisani di Vallo della Lucania.

La vittima

L'uomo, di 70 anni, era un ex consigliere comunale. L'amico, con cui era uscito, l'ha scambiato per un cinghiale o per un altro animale selvatico, colpendolo in pieno. E' stato proprio l'amico a prestare i primi aiuti e ad allertare i soccorsi, giunti sul posto con una ambulanza della Misericordia. Il cacciatore è stato trasferito all’Ospedale San Luca dove è morto subito dopo il suo arrivo. Sull'incidente indagano i carabinieri di Vallo guidato dal tenente colonnello Sante Picchi.

I precedenti

Nelle settimane scorse, un incidente analogo è avvenuto a Stella Cilento. In quel caso, fortunatamente, l'uomo si è salvato. Un anno fa, invece, un altro episodio si verificò a Montecorice.