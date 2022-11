Fotografa la mareggiata nel fiordo di Furore, donna inghiottita da onda anomala Per la signora, di origini stranieri, non c'è stato nulla da fare. Salvo invece il marito

Tragedia questa mattina sugli scogli di Furore, in Costiera Amalfitana: una donna è stata travolta e uccisa da un'onda che l'ha risucchiata al largo.

Stando a quanto risulta, pare che la signora - una straniera in vacanza in un b&b di Positano - si fosse spinta oltre la spiaggetta per fotografe la mareggiata che in queste ore sta spazzando la costa amalfitana.

Il cadavere portato sulla banchina del molo

La vittima era in compagnia del marito, che si è salvato: il cadavere della donna è stato recuperato dalla Guardia costiera di Amalfi, a poca distanza dalla costa, ed è stato trasferito sulla banchina del molo di Amalfi.

Il tentato disperato di salvataggio

L'uomo si è salvato grazie al soccorso di un residente che, allarmato dalle urla dei coniugi, ha lanciato loro due cime alle quali aggrapparsi. Lui è riuscito ad afferrarla e salvarsi, mentre per la moglie non c'è stato nulla da fare.