"Sistema Cilento", archiviate tutte le indagini a carico di Franco Alfieri L'indagine della Dia del 2019 sul presunto voto di scambio politico-mafioso

Archiviate tutte le indagini a carico di Franco Alfieri, attuale sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno, relative al cosiddetto "sistema Cilento". Si tratta dell'inchiesta avviata nel 2019 dalla Dia di Salerno sul presunto scambio elettorale politico-mafioso: Alfieri, all'epoca dei fatti candidato sindaco della città dei templi, doveva rispondere anche di turbata libertà degli incanti e corruzione.

"Ho sempre avuto fiducia nella giustizia, che deve agire laddove ritenga opportuno indagare per tutelare istituzioni e cittadini, nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni; in questi tre anni ho provato però amarezza, non per me… perché un amministratore deve mettere in conto anche questo genere di cose, ma per la mia famiglia, in particolare per mio padre, che oggi non c’è più ed aveva il diritto di gioire con me per questo epilogo, con il quale cadono definitivamente accuse che avrebbero spezzato la schiena a chiunque, anche sull’onda enfatica dei media", le parole scandite nel corso della trasmissione "Detto con Stile ", in onda su Stile tv, da Franco Alfieri.

Nei giorni scorsi analoga notifica di archiviazione delle indagini per un altro degli indagatu, Pasquale Mirarchi, che nel 2019 era canidato sindaco di Albanella.