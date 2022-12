Tragico incidente sull'A30: Scafati piange il 30enne Giuseppe Vitiello Il giovane centauro tornava da Castel San Giorgio dove era andato per seguire la Scafatese

Il giovane centauro che, ieri sera, ha perso la vita a causa di un tragico incidente stradale, avvenuto sull'A30, nel tratto compreso tra Castel San Giorgio e l’uscita Nocera-Pagani, è Giuseppe Vitiello, 30 anni, di Scafati.

La dinamica

Il tragico schianto ha visto protagonisti un camion e una moto, che viaggiavano in direzione Caserta. Giuseppe era in sella al suo scooter, tornava da Castel San Giorgio dove era andato per seguire la Scafatese, la sua squadra del cuore, quando improvvisamente si è scontrato con il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento.

L’impatto non gli ha lasciato scampo, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Il trentenne lascia la moglie e tre figli piccoli.

Il cordoglio del sindaco di Scafati

“A nome dell’intera Amministrazione comunale esprimo vicinanza e profondo cordoglio alla famiglia Vitiello per la morte del nostro giovane concittadino Giuseppe, noto tifoso della Scafatese calcio, rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto oggi sull’autostrada A/30. Giuseppe stava rientrando a Scafati da Castel San Giorgio dove aveva assistito alla partita del campionato di Eccellenza tra la Scafatese calcio e la squadra di casa”, le parole del primo cittadino Cristoforo Salvati.

Anche la Scafatese Calcio ha pubblicato un messaggio di cordoglio per Giuseppe: "Col dolore nel cuore la Scafatese piange la scomparsa di Giuseppe Vitiello, venuto a mancare tragicamente oggi pomeriggio a seguito di un incidente stradale. Tifoso canarino fino al midollo, Giuseppe è stata una colonna del tifo organizzato giallobleu, sempre al fianco delle vicende calcistiche della sua squadra del cuore. La società intende esprimere alla famiglia le più sentite condoglianze. Peppe vive con noi".