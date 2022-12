Neonato di 11 giorni positivo al Covid trasferito da Napoli a Nocera Le sue condizioni sono gravi, grande la preoccupazione tra i genitori e i familiari

Ore di apprensione per un neonato di soli 11 giorni positivo al Covid 19 trasferito dall'ospedale Santobono di Napoli al reparto Tin del nosocomio Umberto I di Nocera Inferiore.

I motivi del trasferimento

Il neonato è stato trasferito in ospedale a Nocera Inferiore per carenza di posti letto. Il piccolo è stato preso in carico dai medici, le sue condizioni di salute sono gravi e preoccupano a causa di alcuni problemi respiratori. Grande preoccupazione tra i familiari e i genitori.