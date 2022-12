Golfo di Policastro, 59enne arrestato per detenzione e spaccio di droga L'uomo è stato trovato in possesso di 120 grammi di cocaina

Un arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel Golfo di Policastro. I carabinieri di Sapri hanno fermato un 59enne, trovato in possesso di 120 grammi di cocaina pura, pronta per essere suddivisa in dosi e venduta.

La dinamica dei fatti

L'arresto è avvenuto nel giorno della Festa dell'Immacolata, quando l'uomo è stato avvistato mentre percorreva la strada statale Bussentina in direzione Policastro. L'uomo non si è fermato all'Alt dei militari, ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato alla foce del fiume Bussento, dove l'uomo ha gettato l'involucro contenente la cocaina prima di fermarsi. I militari dell'Arma hanno però recuperato la sostanza stupefacente direttamente nel letto del fiume.

I precedenti

L'uomo è pluripregiudicato per reati specifici e, durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato anche una bilancia di precisione utilizzata per suddividere la cocaina in dosi. L'arresto è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Lagonegro e l'uomo si trova attualmente recluso presso la casa circondariale di Potenza.