Arrestati in Irpinia i latitanti del clan De Vivo-Fezza dell'agro nocerino Blitz congiunto di carabinieri e polizia: un altro ricercato si è costituito a Salerno

Erano sfuggiti al blitz dello scorso 2 dicembre, con l'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia nei confronti del clan Fezza-De Vivo dell'agro nocerino-sarnese. La retata, condotta dai carabinieri del reparto territoriale, era scattata nel territorio di Pagani.

Nel pomeriggio di domenica, però, A.D.V. e F.F. sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Avellino, che li ha intercettati nell'area montana del Partenio dove si nascondevano. Per gli investigatori sono i capi dell'omonima organizzazione camorristica: a loro carico anche una serie di reati, aggravati dal metodo mafioso. Per entrambi è scattata la custodia cautelare in carcere, così come disposto dal gip del Tribunale di Salerno.

A distanza di poche ore il cerchio si è chiuso su un altro indagato sfuggito al blitz: E.A. si è costituito presso la casa circondariale di Fuorni