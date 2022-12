Due smottamenti a Cava: chiusa una strada. Il sindaco: Massima prudenza In azione la protezione civile per la rimozione dei materiali franati

Il maltempo continua a fare danni nel Salernitano. Dal sindaco Vincenzo Servalli e dall'assessorato di protezione civile di Cava de' Tirreni arriva l'appello alla cittadinanza a prestare massima attenzione.

Nella giornata di oggi, dalle ore 8 alle 18, sono caduti 91 mm di pioggia, mettendo in attenzione i pluviometri presenti sul nostro territorio.

Nelle ultime ore si sono verificati due smottamenti significativi che hanno imposto interventi urgenti di protezione civile.

Chiusa una strada, auto rimane incastrata sotto il passaggio a livello

"È già in attività un’impresa per la rimozione dei materiali franati. Nelle more è stata chiusa al traffico via Trara Genoino (loc. Tolomei) mentre è stato ristretto un piccolo tratto di carreggiata della strada provinciale di via Orilia (loc. Castagneto). I cittadini sono pregati di avere la massima prudenza", scrivono dalla protezione civile.

Il sindaco Servalli ha, inoltre, fatto sapere che un'auto è rimasta incastra sotto il passaggio a livello di Santa Lucia. "Chi può segua percorsi alternativi", scrive il primo cittadino.