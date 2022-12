Violano i domiciliari per litigare con i parenti della fidanzata: arrestati Finiscono in carcere due giovani di Pontecagnano

Ai domiciliari per rapina, violano la misura per discutere con i parenti della fidanzata di uno dei due. Finiscono in carere due giovani di Pontecagnano. I carabinieri, infatti, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del tribunale di Salerno su richiesta della Procura, nei confronti di C.R, 20 anni, e M.S, 27 anni.

Il fatto

Secondo la Procura, i due sono usciti dal portone della loro abitazione per affrontare i parenti della fidanzata di C.R con cui avevano avuto un diverbio. Di qui il nuovo arresto e la reclusione nel carcere di Fuorni.