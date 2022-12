Ruba portafogli in un negozio: arrestato 40enne indiano L'episodio si è verificato in un negozio di bomboniere a Castel San Lorenzo

Un uomo di 40 anni di origini indiane è stato arrestato per furto all'interno di un'attività commerciale di Castel San Lorenzo dai Carabinieri. L'uomo, secondo quanto riportato, approfittando della distrazione della proprietaria di un negozio di bomboniere, si sarebbe impossessato del portafogli custodito sotto il registratore di cassa, contenente varien carte di credito circa 125 euro in contanti, per poi darsi alla fuga.