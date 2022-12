Fuochi d'artificio illegali, sequestrati cinquemila botti: esercente denunciato Nel mirino il titolare di un negozio di casalinghi

I finanzieri hanno denunciato il titolare di un negozio di casalinghi di Montecorvino Rovella. L'uomo, un 42enne italiano, dovrà rispondere di detenzione illegale di materiale esplodente.

Le fiamme gialle di Salerno hanno sequestrato circa cinquemila fuochi d'artificio, detenuti senza autorizzazione e stipati in un'area del negozio giudicata non idonea. Parte dei fuochi, così come riscontrato dagli investigatori, sarebbe stata esposta su scaffali a contatto con altra merce infiammabile.

I sigilli sono scattati per circa 5mila pezzi di varie tipologie (batterie, petardi, razzi, bengala ecc) per un peso lordo di 300 chili, dei quali una quarantina di polvere pirica.