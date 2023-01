Incidente sull'A2 all'altezza di San Mango Piemonte: feriti anche due bambini Un Suv è sbandato e si è andato a schiantare contro il guardrail: a bordo una famiglia calabrese

Paura, questa mattina, lungo l’A2 del Mediterraneo, in direzione Nord. Per cause ancora in corso di accertamento, all’altezza di San Mango Piemonte, un’automobile si è schiantata contro il guard rail. A bordo della vettura, un suv, vi era una famiglia originaria della Calabria.

I soccorsi

Il bilancio del violento schiato è stato di quattro i feriti, tra cui due bambini. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno condotto i quattro feriti in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, nessuno desta particolari preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia Stradale, il personale dell’Anas ed i vigili del fuoco per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza l'area.

(foto di repertorio)