Perde il controllo dell'auto e finisce contro un albero: grave 27enne L'incidente a Montecorvino Rovella. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Sono gravi le condizioni del 27enne rimasto coinvolto in un incidente stradale a Montecorvino Rovella, la notte tra giovedì e venerdì. Il giovane del posto ha perso il controllo della vettura, per cause ancora non chiare, finendo con la vettura contro un albero.

La ricostruzione dell'incidente stradale

Il 27enne di Montecorvino Rovella si trovava in via Vittorio Emanuele quando, per motivi ancora da chiarire, ha sbandato con l'auto, andando a sbattere con violenza contro un albero. I vigili del fuoco di Giffoni Valle Piana sono riusciti a liberarlo dalle lamiere della vettura.

E' stato poi soccorso dal personale del 118. Un'ambulanza lo ha condotto all’ospedale di Battipaglia dove si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono gravi.