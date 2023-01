Crollano due abitazioni a Pagani, evacuate le famiglie della zona Verifiche strutturali sugli stabili, che erano abbandonati: task force del Comune

Si sbriciola il centro storico di Pagani: nella notte due abitazioni, per fortuna disabitate, sono crollate con ogni probabilità a causa delle forti piogge delle ultime ore. Non si sono stati registrati feriti, ma solo tanta paura: scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine ed i tecnici del Comune.

Il primo crollo è avvenuto in via Aniello Califano, il secondo intorno alle 4 in corso Ettore Padovano. Entrambi gli stabili, in stato di degrado e abbandono, erano destinatari di ordinanze di sgombero. In via precauzionale i caschi rossi hanno disposto l'evacuazione di due nuclei familiari residenti nella zona vicina ai crolli. Le persone sono state accolte tra parenti e strutture alberghiere.

Il sindaco Raffaele De Prisco coordina la task force che in queste ore sta provvedendo alle attività di ripristino e messa in sicurezza.