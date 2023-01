Maltempo, frane ed allagamenti nel Cilento. Il geologo: "Serve manutenzione" Causa frana, è interrotto il traffico sulla strada provinciale di Acciaroli/Pollica (SP15).

Si continuano a contare i danni da maltempo, che affliggono il salernitano fin dall'autunno. Notizia di oggi, è l'interruzione della circolazione sulla SP 15 (Acciaroli/Pollica) a causa di una frana. Fortunatamente nessuno transitava di lì quando è avvenuto lo smottamento. I casi di danni alla rete viaria sono ormai all'ordine del giorno e, in particolare, affliggono la zona del cilentano. Tra gli altri eventi si segnala che la Strada Provinciale 374 a Montecorice resta chiusa per il crollo del muro di contenimento, così come la mingardina tra Palinuro e Marina di Camerota per i danni causati dal mare alto e dalla burrasca di questi giorni.

Il geologo Mileo: "Ci vuole sensibilizzazione da parte della Pubblica Amministrazione"

Di recente, ai microfoni di Ottochannel, il geologo Giampiero Mileo ha assicurato che "molti di questi disastri dipendono dall'abbandono dei terreni agricoli e quindi della mancata manutenzione dei fondi agricoli". Mileo ha rimarcato come "deve esserci una sensibilizzazione maggiore sia da parte dei cittadini ma soprattutto da parte dei tecnici e delle Amministrazioni. Molti lavori pubblici vengono portati avanti senza tener conto dei possibili disastri".