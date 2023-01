Truffano un'anziana e si fanno consegnare 10mila euro Nei guai un 19enne e un 41enne originari di Napoli

I carabinieri della stazione di Giffoni Valle Piana hanno eseguito una misura cautelare disposta dal G.I.P. di Cassino (FR) su richiesta di questa Procura, nei confronti di un 41enne e di un 19enne napoletani, rispettivamente, agli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora nel comune di Napoli. Sono accusati di aver ingannato un'anziana, facendosi consegnare una grande cifra di denaro.

La truffa

Gli indagati avrebbero, nel 2022, truffato un’anziana di Gaeta. La coppia si sarebbe fatta consegnare dalla donna, spacciandosi per spedizionieri, 10mila euro in contanti e alcuni monili in oro. Il denaro e i gioielli sarebbero stati necessari a sbloccare una presunta consegna di un pacco destinato al nipote della vittima.