Arresti per l'omicidio Solimeno, il plauso dell'amministrazione di Eboli Il sindaco Conte e l'assessore Corsetto: impegno totale per la legalità

«Il blitz delle forze dell’ordine di stanotte è il segnale che stavamo aspettando e che avevamo chiesto con forza». Questo il commento del sindaco di Eboli, Mario Conte, dopo l'operazione eseguita dai carabinieri che ritengono di aver chiuso il cerchio sull'omicidio Solimeno.

«Sappiamo, da quanto ci è stato riferito nei numerosi incontri tenutisi in prefettura, e poi col procuratore capo, che altre azioni per il controllo e la sicurezza del territorio non mancheranno. Finora, su nostra sollecitazione, sono stati eseguiti ben 7 blitz delle forze dell’ordine dal centro alle periferie. Dal canto nostro stiamo lavorando per migliorare la nostra azione», le parole del primo cittadini.

E sull’argomento interviene anche l’assessore alla sicurezza Antonio Corsetto: «Sono in corso ben due richieste di finanziamento per l’implementazione e il rinnovamento del sistema di videosorveglianza - ha spiegato l’assessore -, progetti sui quali abbiamo finora tutti pareri positivi. Serviranno in primis a controllare tutti i varchi di ingresso e uscita dalla città ed anche a modernizzare l’intero sistema. Nel frattempo abbiamo riattivato 35 telecamere del vecchio sistema - le altre erano inutilizzabili - che vengono controllate dai carabinieri, più altre tre al cimitero. Abbiamo avviato i lavori - con un impegno in bilancio di 15mila euro - per ristrutturare la centrale operativa e di controllo, con un nuovo server dedicato, presso il comando della polizia municipale. Sono attive, inoltre, altre 8 telecamere presso le rotatorie recentemente ultimate sulla S.S. 19 all’ Epitaffio e all’incrocio di via Ugo Foscolo. Queste ultime sono già sotto il controllo della Municipale. È un tema che sentiamo e seguiamo con grande attenzione fin dall’insediamento colmando anni di ritardo», ha ricordato l'esponente della giunta.