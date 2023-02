Muore a 32 anni in ospedale per una polmonite: si indaga I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri. Cava de' Tirreni piange il "gigante buono"

Si indaga sulla morte del 32enne Fabrizio Gaudioso, deceduto all'ospedale Santa Maria Incoronata dell'Olmo di Cava de' Tirreni. Il giovane era stato ricoverato per una polmonite. Le sue condizioni sono però precipitate in una decina di giorni, fino a quando il suo cuore si è fermato per sempre.

La denuncia dei familiari del 32enne

I familiari dopo il decesso si sono recati dai carabinieri per sporgere denuncia. La salma è stata posta sotto sequestro e la prossima settimana verrà effettuata l'autopsia, a deciderlo la Procura di Nocera Inferiore. Al vaglio degli investigatori la cartella clinica del 32enne. Il “gigante buono”, così lo ricordano amici e conoscenti, era una ragazzo solare e socievole, viveva solo con la madre, dopo la morte del padre. Tutta la comunità di Cava de' Tirreni è vicina al dolore della famiglia che ora vuole vederci chiaro su quanto accaduto nel nosocomio.