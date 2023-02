Crolla una parte dell’acquedotto medioevale a Molina: "Un danno immane" Il sindaco: "Avevamo sollecitato il ripristino già da un anno. Amareggiato"

Diversi i danni ed i disagi causati dal forte vento in provincia di Salerno. A causa delle raffiche è crollato una parte consistente dell’acquedotto medioevale a Molina, nel comune di Vietri sul Mare.

Per il sindaco Giovanni de Simone è "un danno immane per la memoria storica della nostra comunità".

L'annuncio del primo cittadino

La fascia tricolore ha fatto sapere che domani mattina verranno attivate tutte le procedure sia per la parte ancora in piedi sia per chiedere un possibile ripristino.

Un ripristino, ha poi sottolineato il primo cittadino "che già da un anno avevamo sollecitato con ordinanza sindacale avverso privati ed alla soprintendenza di Salerno, unico ente preposto per dar il via a qualsiasi lavoro di messa in sicurezza. Amareggiato".