Non si ferma al posto di blocco sulla Cilentana: 51enne serbo arrestato L'uomo ha anche speronato una gazzella dei militari nel tentativo di fuggire

Un 51enne di nazionalità serba, S.B., è stato arrestato stamattina dai carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania dopo un breve inseguimento sulla Cilentana. L’uomo, a bordo di una BMW 320, ha forzato un posto di blocco tra gli svincoli di Perito ed Omignano. Dopo un breve inseguimento, è stato però acciuffato ed arrestato dai militari diretti dal tenente colonnello Sante Picchi.

La ricostruzione

L'uomo ha forzato il posto di blocco, sperando una gazzella dei militari. Sul posto, nel frattempo, sono giunti anche i rinforzi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vallo della Lucania, che sono riusciti a fermare l’uomo, traendolo in arresto. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale di Vallo della Lucania per i rilievi del caso. L’uomo è stato tradotto presso il carcere di Fuori a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I carabinieri della Compagnia vallese, diretti dal tenente colonnello Sante Picchi, hanno appurato che l’auto era senza assicurazione e che l’uomo non aveva con sé la patente.

I feriti

Due militari, alla guida dell’auto speronata, sono rimasti leggermente feriti e sono stati trasportati all’ospedale di Vallo della Lucania in via precauzionale.