Lite a Castelnuovo Cilento, c'è un arresto da parte dei carabinieri Resta in prognosi riservata la persona ferita con una coltellata durante la lite

Restano in prognosi riservate le condizioni del 68 di Vallo della Lucania, A.R., ferito ieri mattina con una coltellata in seguito ad una lite avvenuta a Velina, nel territorio di Castelnuovo Cilento. L'aggressore, un 63enne di Velina, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

I fatti

Il grave episodio si è verificato ieri mattina intorno alle 9.30 in pieno centro cittadino, non lontano dalle scuole. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe iniziato dinanzi ad una falegnameria per un’auto parcheggiata male. Questo il motivo scatenante della lite, ma tra i due c’erano già vecchi attriti legati a vicende personali. A quanto pare la falegnameria teatro della lite era di proprietà del 63enne fermato dai carabinieri e sarebbe stata rilevata all’asta dal 68enne, A.R., originario di Vallo della Lucania, già titolare di diverse attività commerciali, tra cui un bar e una rivendita di automobili.

Il violento litigio

Ieri mattina l’ex proprietario dell’attività commerciale si è recato dinanzi alla falegnameria e tra i due antagonisti sarebbe nata una discussione poi degenerata nell’accoltellamento. Il 63enne di Velina ha improvvisamente tirato fuori un coltello a serramanico infliggendo più fendenti al commerciante di Vallo. La sua prognosi è riservata. Il 63enne, invece, è accusato di tentato omicidio.