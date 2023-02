Sequestrata una fabbrica del falso a Pagani: sigilli a 100mila prodotti Avrebbero fruttato un milione e mezzo di euro. Denunciata la titolare

La Guardia di Finanza del comando provinciale di Salerno nei giorni scorsi, durante una serie di controlli in materia di contraffazione, ha sequestrato una fabbrica di Pagani e denunciato la rappresentante legale.

I dettagli dell'operazione della Guardi di Finanza

I militari della Compagnia di Scafati sono riusciti a ricostruire, a seguito di indagini approfondite, una filiera di produzione di articoli sportivi contraffatti, individuando, oltre ad esercizi commerciali, un opificio con deposito, operante nel settore del "falso". Le fiamme gialle hanno perquisito anche l'abitazione del legale rappresentante della ditta. Sarebbero state trovate oltre 50 macchine industriali (cucitrici, stampanti termiche, tagliacuci, ricamatrici) con oltre 100mila prodotti con marchio contraffatto di varie società calcistiche. La merce sarebbe stata prodotta con licenza scaduta o, per alcuni marchi, in completa assenza di licenza, truffando le società sportive in questione.

E' così scattato il sequestro probatorio degli articoli sportivi e "preventivo" dell'opificio, di un capannone utilizzato come deposito e di tutto l'occorrente per confezionare la merce. Denunciata, la rappresentante legale della società per la fabbricazione di prodotti contraffatti, aggravata dalla "sistematicità e dall'organizzazione dei mezzi predisposti per l'attività illecita". Gli articoli che stavano per essere immessi sul mercato avrebbero fruttato oltre 1 milione e mezzo di euro.