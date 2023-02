Muore schiacciato da una balla di fieno: aperta un'inchiesta Nelle prossime ore l'autopsia sulla salma del 58enne, sul caso indagano i carabinieri

E' stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Salerno sul decesso di un operaio di una ditta di vendita di foraggi, morto schiacciato da una grossa balla di fieno che stava scaricando da un autorimorchio. Il 58enne ha perso la vita questa mattina presso un'azienda zootecnica di Albanella, in località Matinelle.

La ricostruzione dell'incidente sul lavoro

L'uomo sarebbe morto sul colpo per le gravissime ferite riportate nell'incidente, schiacciato dal peso della rotoballa di fieno. Nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia sulla salma che potrà chiarire le cause certe del decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il 58enne, originario di Laviano, viveva a Santomenna. Alferio Bottiglieri, segretario della Flai Cgil di Salerno lancia un appello dopo l'ennesimo morto sul lavoro in Campania: “La prevenzione è fondamentale, anche i lavoratori devono tutelarsi e pensare che la sicurezza sia basilare, le leggi ci sono ma vanno applicate”.