Senza patente, vìola il divieto di dimora e si schianta con l'auto Protagonista dell'incidente un giovane di 22 anni: con lui a bordo anche una minorenne

I carabinieri di Vallo della Lucania sono intervenuti nel territorio del comune di Orria, dove un 22enne ha perso il controllo della propria auto, andando a schiantarsi contro alcuni ulivi a bordo carreggiata, forse a causa dell'alta velocità. A bordo con lui anche una 17enne.

Entrambi hanno riportato, per fortuna, ferite non gravi. Dai successivi accertamenti dei militari è emerso che il giovane alla guida non aveva mai conseguito la patente. Non solo: contestata anche la violazione dell'obbligo di dimora nel comune di Salerno di cui era destinatario.

Il 22enne è stato inoltre denunciato per sottrazione di minore, dal momento che la ragazza si era allontanata da una comunità di accoglienza di Mercato San Severino, e per porto abusivo di coltello. Le indagini proseguono per accertare la provenienza dell'auto.