Scontri Cavese-Acireale: nei guai altri sette tifosi Due sono finiti ai domiciliari, per cinque è scattato l'obbligo di dimora

Emergono nuovi sviluppi nell'inchiesta sugli scontri tra gli ultras di Cavese ed Acireale avvenuti il 22 maggio 2022 prima del match tra le due squadre. Gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, hanno eseguito un'ordinanza che dispone la misura cautelare nei confronti di sette tifosi, uno cavese e sei siciliani. Di questi due tifosi dell'Acireale di 33 e 38 anni sono finiti agli arresti domiciliari, mentre gli altri cinque (quattro siciliani di 25, 40, 28 e 29 anni e un campano di 47 anni) hanno ricevuto l'obbligo di dimora nel proprio comune di residenza.

La polizia già lo scorso 4 luglio aveva provveduto a dare esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di tre tifosi della Cavese e per un altro tifoso la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Le ulteriori attività di indagine, attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di identificare ulteriori tifosi che hanno partecipato agli scontri. Sono in corso le procedure per l'emissione del Daspo.