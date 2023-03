Accuse archiviate nell'indagine sui redditi falsati a Cava de' Tirreni Disposta l'archiviazione del procedimento nei confronti di sindaco e vice sindaco

“Il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale che ci aveva visto interessati in relazione al versamento di contributi previdenziali connessi alla nostra attività istituzionale”. A dirlo sono il sindaco di Cava de' Tirreni Vincenzo Servalli e il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Nunzio Senatore, i due furono indagati a gennaio 2021 con l’ipotesi di reato quale falso ideologico e indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Le parole del sindaco Servalli

“La vicenda ebbe grande risalto mediatico generando enormi sofferenze per noi e le nostre famiglie, anche per le inaccettabili successive strumentalizzazioni politiche. All’esito dell’inchiesta condotta con serenità dalla Magistratura è stata riscontrata la completa trasparenza del nostro operato.

Siamo grati all’avv. Maurizio Mastrogiovanni, per la professionalità e la competenza con la quale ha difeso entrambi e all’avv. Federico Conte che ha concorso alla sola difesa del sindaco.

Ringraziamo, altresì, i tantissimi cittadini che hanno sempre creduto e continuano a credere in noi e nella nostra onestà. La conclusione di questa vicenda è per noi un ulteriore stimolo per lavorare ancora di più per la nostra amata Città” concludono in una nota il sindaco Vincenzo Servalli e l'assessore Nunzio Senatore.