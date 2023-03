Incidente mortale nel napoletano: gravissima una donna di Pagani La ragazza in auto con lei è deceduta, morto anche un 27enne che era in un'altra vettura

Due persone sono morte in un drammatico incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 5 sulla strada statale 162 direzione Cercola – Sant'Anastasia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. In una Fiat 500 la conducente - una ragazza attualmente in prognosi riservata e in pericolo di vita ricoverata all'ospedale Monaldi di Napoli, originaria di Pagani - e la 30enne passeggera, deceduta sul colpo. In una Citroen C4 c'era un 27enne, morto nell'Ospedale del Mare. In altre 3 auto c'erano solo le persone alla guida, ricoverate al Policlinico, non sarebbero in pericolo di vita.

Le indagini

Da ricostruire la dinamica dell'incidente.Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Castello, della stazione di Sant'Anastasia e dei militari del nucleo investigativo sezione rilievi del gruppo di Castello di Cisterna.

L'arteria è stata provvisoriamente chiusa al transito, in entrambe le direzioni, all'altezza del km 6,800, nel territorio comunale di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli, ripristinata la normale circolazione solo dopo mezzogiorno.