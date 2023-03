Già ai domiciliari per spaccio viene beccato con la droga a casa: arrestato Salernitano trovato in possesso di circa 16 gr di hashish, 12 gr di crack, 8,20 gr di cocaina

Nonostante si trovasse già agli arresti domiciliari per spaccio, è stato beccato in possesso di droga nel corso di una perquisizione: sono scattate, di nuovo, le manette per E.P.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, nel corso dei controlli presso la sua abitazione, hanno scoperto circa 16 grammi di hashish, 12 grammi di crack, 8,20 grammi di cocaina. Trovato anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 650 euro in contanti.