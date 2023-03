Choc a Salerno: uomo trovato senza vita sulla spiaggia di Lungomare Marconi Accertamenti in corso da parte dei carabinieri

Tragedia a Salerno dove un uomo è stato trovato senza vita sulla spiaggia antistante il Lungomare Marconi. La vittima, da quanto si apprende, è una persona di una sessantina di anni. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio: sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per delimitare l'area. I militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per identificare la vittima che, da quanto si apprende, era sprovvista di documenti. Spetterà al medico legale, invece, appurare le ragioni che hanno provocato il decesso: dai primissimi elementi raccolti sarebbe stata esclusa l'ipotesi di una morte per cause violente. Più probabile, dunque, che il decesso sia sopraggiunto per cause naturali. Ma l'ultima parola spetterà agli investigatori.