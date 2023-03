Arrivati a Salerno 350 tifosi tedeschi, identificati dopo la guerriglia a Napoli Gli ultrà dell'Eintracht scortati presso i comandi di Carabinieri e Finanza

Sono arrivati in mattinata a bordo di una decina di bus, partiti presto da Napoli dove hanno alloggiato. E, scortati da un ingente servizio d'ordine, sono stati trasferiti presso le sedi dei comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza.

A Salerno sono circa 350 i supporters tedeschi sottoposti alle procedure di identificazione dopo la gueriglia che ha messo a ferro e fuoco Napoli. Cinturata l'intera area di via Allende: impiegati circa 280 uomini e donne delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza.

Modificata anche la viabilità, con l'intera zona orientale interdetta o con restrizioni alla circolazione per diverse ore. Dall'alto in azione anche un elicottero della polizia per monitorare che non ci fossero ulteriori incidenti.

Al lavoro la task force coordinata dal questore di Salerno Giancarlo Conticchio, in stretto contatto con le prefetture di Napoli e Salerno.