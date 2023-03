Operaio si schianta con l'auto contro un muro: è grave L'incidente è avvenuto a Capaccio

Sono gravi le condizioni dell'operaio 62enne coinvolto in un grave incidente stradale. L'uomo è

ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Vallo della Lucania. Ha riportato lesioni multiple agli arti, al torace ed un trauma cranico. Sul posto anche gli uomini della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

La dinamica dell'incidente

Il 62enne era alla guida della sua auto, stava percorrendo Viale della Repubblica quando, per cause ancora non chiare, si è schiantato frontalmente contro il muro di recinzione che sovrasta il canale consortile. Violento l'impatto contro il cemento.