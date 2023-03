Giallo sul decesso dell'ottantenne Grazia Prisco, trovata morta in un bosco La donna era sparita da cinque giorni dal comune salernitano di Sarno

Si indaga sulla morte dell'ottantenne Grazia Prisco. La donna è stata trovata morta in provincia di Avellino, dopo essere sparita quasi sette giorni fa da Sarno.Il corpo senza vita è stato rinvenuto nel bosco del comune di Mugnano del Cardinale, poco distante dove si trova il cimitero degli animali. La salma era in stato di totale decomposizione.

Le indagini

Sul caso indagano i carabinieri della locale Stazione. I militari per il momento non escludono nessuna pista sulla causa del decesso.La verità potrebbe arrivare dall'autopsia, non si esclude possa essere eseguita nelle prossime ore. La donna sarebbe arrivata nei pressi del luogo dove è morta a bordo di un Apecar da Sarno assieme ad un uomo, trovato in stato confusionale nel comune di Baiano.