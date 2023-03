Incidente tra moto e bus ad Amalfi: grave un 17enne Il minorenne è stato trasportato in eliambulanza al “Ruggi d’Aragona” di Salerno

Ancora sangue sulle strade del Salernitano. Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in Costiera Amalfitana, ad Amalfi. Nei pressi di una curva nelle vicinanze del bivio di Pogerola, per cause ancora in corso di accertamento, una Vespa Piaggio si è scontrata frontalmente con un autobus della Sita.

Alla guida del motoveicolo un 17enne di Pogerola che, a seguito dell’impatto, è stato sbalzato dal mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto, privo di coscienza fino all'arrivo dei soccorsi.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha condotto in codice rosso il minorenne al pronto soccorso di Castiglione. Il giovane, in gravi condizioni, successivamente, è stato trasferito in eliambulanza al “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Il conducente dell’autobus è stato sottoposto ad alcol e droga test.

Sul luogo del sinistro anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso, ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare responsabilità.