Salerno, armato di coltello rapina un tabacchi a Pastena: colpo da 3mila euro Indagini in corso da parte dei carabinieri che hanno già recuperato la lama

Ennesima rapina nella zona orientale di Salerno. Nel primo pomeriggio un uomo, armato di coltello, ha fatto irruzione in un tabacchi di via Sei Settembre (nei pressi di via Madonna di Fatima), a Pastena, portando via un bottino di circa 3mila euro. Il raid, secondo una prima ricostruzione, è stato messo a segno da un uomo in solitaria che, dopo essersi introdotto nell'attività, si è fatto consegnare l'incasso dalla dipendente. La giovane, successivamente, ha lanciato l'allarme: sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, agli ordini del comandante Antonio Corvino. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, recuperando anche il coltello che è stato utilizzato dal rapinatore per intimorire la dipendente. L'uomo, dopo aver messo a segno il colpo si è, presumibilmente, allontanato a piedi. I carabinieri, dunque, stanno esaminando anche le immagini di altri sistemi di videosorveglianza per provare a risalire all'identità del rapinatore. Il colpo, tra l'altro, arriva a pochi giorni di distanza dalla doppia rapina messa a segno sempre nella zona orientale ma per la quale il responsabile è stato già assicurato alla giustizia.