Spacciava nonostante fosse ai domiciliari: arrestato un uomo a Salerno I carabinieri lo hanno sorpreso mentre cedeva una dose di crack

Nonostante fosse già agli arresti domiciliari, è stato beccato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno nuovamente a spacciare. Sono scattate le manette per C.R, arrestato in flagranza di reato per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti.

L'uomo, infatti, è stato sorpreso a cedere una dose di crack e nel corso della successiva perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati quattro dosi di metadone e 800 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio.