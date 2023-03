Blitz antidroga in Costiera Amalfitana, nuovo arresto per 5 indagati La decisione del Riesame, che ha accolto il ricorso presentato dalla Procura di Salerno

Il tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato dalla procura di Salerno, disponendo la custodia cautelare in carcere per 4 persone ed i domiciliari per un'altra.

Gli indagati - coinvolti nel blitz dei carabinieri dello scorso mese di novembre - erano stati arrestati per il traffico di droga in Costiera Amalfitana, in particolare nei comuni di Vietri sul Mare e Maiori.

Il provvedimento del Riesame - divenuto esecutivo dopo la pronuncia della Corte di Cassazione - ha riconosciuto la partecipazione dei cinque indagati alla costituzione di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.